Ощадбанк працює в звичайному режимі

АТ "Державний ощадний банк України" підтримує стабільність банківської системи України та продовжує працювати у звичайному режимі.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"На сьогодні всі системи банку працюють у стандартному режимі. Всі операції, в тому числі валютні, проводяться згідно з рекомендаціями НБУ",- йдеться в повідомленні.

Служба інкасації Ощадбанку працює в посиленому режимі задля забезпечення відділень та банкоматів готівковими коштами.

Банк розробляє заходи для мінімізації впливу обмеження роботи метрополітену та іншого транспорту для своїх співробітників. В Ощадбанку введено санітарну годину та режим додаткової ретельної дезінфекції робочих місць, приміщень відділень, кас перерахунку, інкасаторських авто та ін., а співробітники дотримуються профілактичних заходів та правил особистої гігієни.

"Державний ощадний банк України" закликає клієнтів користуватись дистанційними каналами обслуговування, зокрема Ощад24/7, оплачувати рахунки, здійснювати платежі, обмін валют та перекази онлайн.