Фондову біржу у Нью-Йорку лихоманить попри вливання з резервів США

Нью-Йоркська фондова біржа продовжує переживати панічні настрої попри те, що Федеральна резервна система США зробила ряд кроків для заспокоєння ринків, а уряд США пообіцяв сприяти економічній стабілізації.

Про це йдеться в матеріалах CNN у понеділок.

"Федеральний резервний банк Нью-Йорка вкотре збільшив грошові вливання, спрямовані на порятунок фінансових ринків, які відчувають напруження", - зазначається в повідомленні.

Зокрема, нью-йоркська фінансова установа, яка є однією з важливих частин Федеральної резервної системи США, оголосила про намір здійснити додаткові РЕПО-операції (щодо продажу цінних паперів з подальшим їх викупом за обумовленою ціною). Це має забезпечити до $500 млрд на фінансових ринках, пояснюється в публікації.

"Федеральний резервний банк Нью-Йорка здійснює ці кроки для того, щоби запас резервів залишався достатнім, а також щоби підтримати безперебійне функціонування ринків короткострокового фінансування", - зауважили в банку. Іншими словами, там намагаються уникнути скорочення ліквідності, що викликає фінансову кризу.

Тим часом, на Нью-Йоркській фондовій біржі продовжуються панічні настрої, які мали місце впродовж минулого тижня. Зокрема, в понеділок втретє за останні дні спрацював автоматичний запобіжник, який зупиняє на 15 хвилин торги після падіння індексів нижче ніж на 7% за день.

Станом на зараз, індекси S&P 500 знизились на 9,1%, Dow – на 9,2%, Nasdaq Composite – на 9.1%.

Як відомо, на Нью-Йоркській біржі існує три рівні запобіжних заходів, коли автоматично зупиняються торги. Перший спрацьовує під час різкого падіння індексів на 7% й зупиняє торгівлю на 15 хвилин. Якщо паніка не вщухатиме, наступний запобіжник спрацює, коли ринок впаде на 13%. Це призупинить торгівлю ще на 15 хвилин. У разі, якщо індекси різко опустяться на 20%, торги зупиняться на цілий день.