Нефьодов запевняє, що проблем із пропуском вантажів на кордоні не буде

У Державній митній службі переконують, що немає жодних приводів для хвилювань стосовно того, що українські експортери не зможуть вивезти свою продукцію, чи щодо нестачі в Україні товарів критичного імпорту.

Про це під час брифінгу щодо заходів із протидії поширенню коронавірусної інфекції сказав голова Державної митної служби Максим Нефьодов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Хочу всіх заспокоїти: з точки зору руху товарів, експорту, імпорту ситуація повністю під контролем", - сказав Нефьодов.

Він нагадав, що уряд закрив 94 пункти тимчасово пропуску, також тимчасово обмежені інші переходи на всіх пунктах пропуску, щоб уникнути скупчення людей.

"Однак залишились великі пункти пропуску по одному, два на кордоні з нашими сусідами. (Немає - ред.) приводу для хвилювань стосовно того, що українські експортери не зможуть вивезти свою продукцію чи у нас буде нестача критичного імпорту", - додав очільник митниці.

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Він зазначив, що сусідні країні розуміють важливість міжнародних потоків товарів та сировини, як для економіки країн, так і для бізнесу.

"Ми не очікуємо якихось суттєвих проблем. Однак, ми просимо усіх ставитись із розумінням, що логістика може бути дещо сповільнена, ми говоримо про питання годин, а не днів чи тижнів",- наголосив Нефьодов.

При цьому він зауважив, що вантажі проходять санітарну обробку, а водіїв оглядають, тому і пропускна система трохи повільніша.

Як повідомляв Укрінформ, надходження до державного бюджету від митниці на початку 2020 року були меншими, ніж планувалося, через зміну курсу долара та спад у промисловості. Про це 10 березня сказав глава Державної митної служби Максим Нефьодов.

Президент України Володимир Зеленський 4 березня розкритикував уряд Олексія Гончарука за неефективну боротьбу із контрабандою та падіння промисловості.

За словами Президента, недовиконання держбюджету за два місяці 2020 року становило майже 16 млрд грн, з них 13 млрд грн - це провал надходжень від митниці.

Того ж дня Верховна Рада відправила у відставку Олексія Гончарука і призначила Прем’єр-міністром Дениса Шмигаля.