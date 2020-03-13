Нефьодов розповів, як в умовах карантину працюватимуть пункти пропуску

Деякі пункти пропуску, попри запроваджений всеукраїнський карантин, не закриють, оскільки їхня робота є критично важливою для економіки нашої держави.

Про це у Facebook написав голова Державної митної служби Максим Нефьодов, зазначивши, що зараз триває обговорення, які саме контрольні пункти пропуску зупинять до квітня свою діяльність.

За його словами, Державна митна служба спільно з Державною прикордонною службою вже передали Кабміну перелік важливих пунктів пропуску. Під час його формування, переконує Нефьодов, ДМС врахувала інтереси найбільших імпортерів та експортерів, а також транспортних операторів, які прямують транзитом через територію України.

"Закриття частини пунктів пропуску не вплине на порядок оформлення митних декларацій. Імпортери та експортери, як і раніше, зможуть пройти митний контроль на одному із ПП в межах однієї митниці, зазначеної у декларації", - написав він.

При цьому він додав, що нині усі ПП працюють у звичному режимі.

"Уже зараз Держмитслужба радить перевізникам обирати для перетину кордону ті пункти пропуску, які є основними пунктами сполучення України з іншими державами. Звертаємо увагу транспортних операторів на те, що пункти пропуску можуть закриватися не лише українською стороною. Інші держави також можуть припинити рух через певні ділянки кордону. Тому доцільно відстежувати заходи, які вживають інші країни у запобіганні поширенні інфекції", - написав Нефьодов.

Голова української митниці наголосив, що перевізникам вантажів, які вже перебувають у дорозі, варто відстежувати ситуацію на пунктах пропуску і завідома їхати на головні ПП в межах однієї митниці.