Нефьодов оцінив обсяги контрабанди у 50-60 мільярдів

За попередніми оцінками, в середньому обсяги контрабанди становлять 50-60 млрд грн.

Про це в ефірі радіо НВ сказав голова Державної митної служби Максим Нефьодов.

"Попередньо ми оцінюємо обсяги контрабанди від 50 до 60 млрд грн. Це саме втрати для державного бюджету", - сказав Нефьодов.

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня під час виступу у Верховній Раді Президент України Володимир Зеленський розкритикував уряд під керівництвом Олексія Гончарука за неефективну боротьбу із контрабандою.

"За два місяці нового року невиконання держбюджету — майже 16 млрд грн, ми повинні говорити правду, що 13 із них — це провал надходжень від митниці. Бізнес приречено сигналізує, що контрабанда повністю не зникла, а нам розповідали про рішучий та безкомпромісний бій із контрабандою. Та наразі виглядає так, що у цьому бою контрабанда відправила митницю у нокаут", - заявив тоді глава держави.