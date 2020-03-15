На боротьбу з наслідками коронавірусу уряд Австрії спрямує €4 мільярди

Уряд Австрії спрямує 4 млрд євро на подолання наслідків кризи, пов’язаної з поширенням коронавірусу COVID-19.

Про це заявив федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Ми спрямовуємо пакет в розмірі 4 мільярдів євро для подолання наслідків кризи", - повідомив Курц.

За його словами, реалізація передбачених заходів має три мети: забезпечити ліквідність підприємств, зберегти робочі місця, а також надавати допомогу в особливо складних випадках, спричинених коронавірусом.

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Як повідомлялося, за останніми даними, в Австрії виявлено 655 заражених коронавірусом, з них понад 200 – у федеральній землі Тіроль, що межує з Італією.

Уряд ужив низку суворих заходів, спрямованих на обмеження зібрань та пересування громадян. Декілька громад на південному заході країни перебувають на карантині із забороною в’їзду-виїзду.