На боротьбу з наслідками коронавірусу уряд Австрії спрямує €4 мільярди
Про це заявив федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц, передає власний кореспондент Укрінформу.
"Ми спрямовуємо пакет в розмірі 4 мільярдів євро для подолання наслідків кризи", - повідомив Курц.
За його словами, реалізація передбачених заходів має три мети: забезпечити ліквідність підприємств, зберегти робочі місця, а також надавати допомогу в особливо складних випадках, спричинених коронавірусом.
Як повідомлялося, за останніми даними, в Австрії виявлено 655 заражених коронавірусом, з них понад 200 – у федеральній землі Тіроль, що межує з Італією.
Уряд ужив низку суворих заходів, спрямованих на обмеження зібрань та пересування громадян. Декілька громад на південному заході країни перебувають на карантині із забороною в’їзду-виїзду.