За рік в Україні подорожчали всі алкогольні та тютюнові вироби

З лютого 2019 року по лютий 2020 року подорожчали пиво, вино, горілка та сигарети вітчизняного виробництва.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Пиво вітчизняного виробництва із лютого 2019 року по лютий 2020 року піднялось у ціні у середньому на 11,1% (до 17,37 грн за 0,5 л); вина столові — на 3,5% (до 66,34 грн за 0,75 л); горілка — на 1,4% (до 92,17 грн за 0,5 л).

Суттєвіше подорожчали тютюнові вироби. Сигарети з фільтром вітчизняних марок у лютому 2020 року в середньому по Україні продавалися по 37,01 грн за пачку (20 шт.), що на 23,8% дорожче, ніж роком раніше, без фільтру — по 33,4 грн за пачку (дорожче на 28,7%).

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Як повідомляв Укрінформ, споживчі ціни в Україні у лютому 2020 року порівняно із січнем 2020 року знизилися на 0,3%, з початку року – на 0,1%, проти лютого 2019 року вони збільшилися на 2,4%.