За рік в Україні подорожчали всі алкогольні та тютюнові вироби
Про це свідчать дані Державної служби статистики.
Пиво вітчизняного виробництва із лютого 2019 року по лютий 2020 року піднялось у ціні у середньому на 11,1% (до 17,37 грн за 0,5 л); вина столові — на 3,5% (до 66,34 грн за 0,75 л); горілка — на 1,4% (до 92,17 грн за 0,5 л).
Суттєвіше подорожчали тютюнові вироби. Сигарети з фільтром вітчизняних марок у лютому 2020 року в середньому по Україні продавалися по 37,01 грн за пачку (20 шт.), що на 23,8% дорожче, ніж роком раніше, без фільтру — по 33,4 грн за пачку (дорожче на 28,7%).
Як повідомляв Укрінформ, споживчі ціни в Україні у лютому 2020 року порівняно із січнем 2020 року знизилися на 0,3%, з початку року – на 0,1%, проти лютого 2019 року вони збільшилися на 2,4%.