Кабмін ініціює скасування видачі дозволів на будівництво

Кабмін ініціює скасування видачі дозволів на будівництво

Укрінформ
Кабінет міністрів ініціює скасування процедури видачі дозволів на будівництво і запровадить держконтроль на етапі введення об’єкту в експлуатацію.

Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виїзного засідання уряду 13 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Дозвіл перед початком будівництва — це, звичайно, нісенітниця. Про це говорять всі учасники будівельного ринку. Цей дозвіл має бути скасований, і ми до цього рухаємося. Єдина контрольна точка, яку буде контролювати держава, - це введення будівлі, споруди, об’єкту в експлуатацію і відповідність її нормам, параметрам, ДБН (державним будівельним нормам — авт.) і всім вимогам законодавства", - наголосив Шмигаль.

Він зазначив, що натомість уряд запровадить персональну — майнову та кримінальну — відповідальність усіх учасників процесу за якість будівництва та відповідність об'єкта всім передбаченим вимогам. За словами Прем'єр-міністра, процедура видачі дозволів перед початком будівництва буде діяти в Україні до внесення відповідних змін у законодавство.

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Крім того, зазначив Шмигаль, уряд також запровадить страхування відповідальності у будівельній галузі: атестованих і сертифікованих осіб, замовника перед третіми особами за збитки, спричинені будівництвом, а також підрядника (життя і здоров’я працівників, роботи небезпечних механізмів).

Шмигаль поінформував, що в уряді також працюють над новим реєстром будівельної діяльності та єдиним порталом, де буде зібрана інформація про всі об’єкти будівництва в Україні. Планується, що кожному будівельному об’єкту буде присвоєно ідентифікаційний номер, до якого будуть прив'язані всі дані про нього.

Як повідомляв Укрінформ 13 березня Кабінет міністрів розпочав реформу галузі містобудування.

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