В Україні запускають сайт під реформу містобудування

Міністерство цифрової трансформації України запускає сайт для впровадження реформи містобудування.

Про це віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив на виїзному засіданні Кабінету міністрів України в п'ятницю 13 лютого, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Аби ми завжди були з ринком, з вами, ми створили сайт bezdabi.gov.ua, де ви можете подивитись онлайн-трансляцію, є чат-бот, є пошта, номер телефону, щоб поставити питання", - заявив він.

Федоров пояснив, що цей сайт створили після розформування Державної архітектурно-будівельної інспекції України і тепер тут будуть публікуватися новини та впровадження реформи щодо містобудування. Окрім цього, додав міністр, на сайті можна буде повідомити про корупції у цій сфері.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський заявив, що чиновники у сфері будівництва “набудували хмарочос” із корупційних схем, та оголосив про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції.