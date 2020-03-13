Біткойн за два дні обвалився на 50%

Ціна на біткойн за останні два дні впала на 50% - це одне з найбільших падінь криптовалюти в історії.

Про це повідомляє Bloomberg.

«Його падіння на 50% за останні два дні є одним з найбільших за всю історію», - йдеться у повідомленні.

Біткойн знизився на 32% до 3915 доларів, найслабшого показника криптовалюти з березня 2019 року перед тим, як біткоїн дещо відіграв позиції на біржі Гонконгу.

Як зазначається, станом на 00:25 13 березня на біржі Гонконгу біткойн впав на 7,8% - до 5280 доларів.

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За словами головного фінансового директора DeversiFi Росса Міддлтон, трейдери «витягують» кошти з біткойна, «щоб вкласти їх в інший клас активів».