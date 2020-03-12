Зеленський вніс зміни до Положення про Національну інвестиційну раду

“Внести до Положення про Національну інвестиційну раду, затвердженого Указом Президента України від 29 серпня 2016 року №365 "Питання Національної інвестиційної ради" (зі змінами, внесеними Указами від 10 жовтня 2017 року № 317, від 21 червня 2019 року № 423 та від 24 грудня 2019 року № 950), такі зміни: абзац шостий пункту 5 доповнити словами "а також державної установи "Офіс із залучення та підтримки інвестицій"; у пункті 11 слова "Адміністрацією Президента України" замінити словами "Офісом Президента України"”, - йдеться в тексті указу.

Крім того, указ затверджує персональний склад Національної інвестиційної ради і визнає такими, що втратили чинність статтю 2 Указу Президента України від 21 червня 2019 року № 423 "Питання Національної інвестиційної ради"; Указ Президента України від 9 серпня 2019 року № 588 "Про зміни у складі Національної інвестиційної ради"; Указ Президента України від 4 вересня 2019 року № 649 "Про зміни у складі Національної інвестиційної ради"; статтю 2 Указу Президента України від 24 грудня 2019 року № 950 "Питання Національної інвестиційної ради".

Так, згідно з документом, до складу Національної інвестиційної ради входять Президент Володимир Зеленський (він є головою Ради), президент Державної нафтової компанії Азербайджанської Республіки "SOCAR" Ровнаг Абдуллаєв, голова правління компанії "Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S." (Турецька Республіка) Ахмет Акча, народний депутат України, голова депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Давид Арахамія, секретарем Ради визначено Левана Варшаломідзе. До складу Ради також входять генеральний директор компанії "Unilever NV" Алан Джоуп (Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії), керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, заступник керівника Офісу Президента, заступник секретаря Ради Юлія Ковалів, голова ради директорів "Marubeni Corporation" Фумія Кокубу (Японія), голова правління компанії "Metro AG" Олаф Кох (Федеративна Республіка Німеччина), генеральний директор компанії "Engie SA" Ізабель Кочер (Французька Республіка), міністр інфраструктури України Владислав Криклій, головний виконавчий директор корпорації "Citigroup Іпс." по роботі з країнами Європи, Близького Сходу та Африки Девід Лівінгстон (Сполучені Штати Америки), голова правління компанії "Louis Dreyfus Holding Б.V." Маргарита Луї-Дрейфус (Королівство Нідерланди), голова правління та генеральний директор компанії "Cargill Іпс." Девід Макленнан (Сполучені Штати Америки), міністр юстиції України Денис Малюська, голова правління та виконавчий директор компанії "Rakuten Іпс." Хіроші (Японія), голова правління та генеральний директор компанії "Arcelor Mittal Limited" Лакшмі Нівас Міттал (Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії), президент та генеральний директор групи компаній "Sumitomo Corp." Куніхару Накамура (Японія), старший віцепрезидент, президент і головний виконавчий директор компанії "General Electric" Жером Пекресс (Сполучені Штати Америки), Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, президент та генеральний директор компанії "Holtec International, Inc." Кріс Сінгх (Сполучені Штати Америки) (за згодою), голова Національного банку України Яків Смолій, голова правління та генеральний директор групи компаній "DP World" Султан Ахмед Бін Сулайем (Об'єднані Арабські Емірати), генеральний директор і президент групи компаній "Vitol Holding B.V." Ян Тейлор (Королівство Нідерланди), міністр фінансів Ігор Уманський, радник Президента України Олег Устенко, головний операційний директор Міжнародної фінансової корпорації Стефані фон Фріденбург, генеральний директор компанії "Bunge Limited" Грегорі Хекман (Сполучені Штати Америки), Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, президент Європейського банку реконструкції та розвитку Сума ЧАКРАБАРТІ, президент і генеральний директор компанії "POSCO Intemational Corp." Кім Янг-Саш (Республіка Корея).