Два “деофшорні” законопроєкти пройшли комітет Ради

Євроінтеграційний комітет на засіданні рекомендував Верховній Раді ухвалити в першому читанні два "деофшорні" законопроєкти.

Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

“Комітет з питань інтеграції України до Європейського Союзу на своєму засіданні розглянув проєкт закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження податку на виведений капітал та імплементації стандартів протидії розмиванню податкової бази та виведення прибутку за кордон» (№1185), яким передбачається заміна з 1 січня 2021 року податку на прибуток підприємств податком на виведений капітал”, - йдеться у повідомленні.

Члени Комітету ухвалили рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти даний проєкт закону у першому читанні, а також направити дане рішення Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, визначеному головним із підготовки законопроєкту.

На думку авторів, прийняття законопроєкту сприятиме імплементації в Україні Плану дій BEPS, спрощенню ведення бізнесу та податкового адміністрування, зменшенню адміністративного тиску на платників податків з боку контролюючих органів, спрямуванню прибутку підприємств на розвиток і техніко-технологічне оновлення вітчизняного виробництва, створенню умов для детінізації економіки та стимулів до нарощування інвестиційної активності, що в цілому забезпечить оздоровлення та посилення конкурентоспроможності економіки України.

Крім того, народні депутати розглянули проєкт закону “Про податковий суверенітет України та офшорні компанії” (№1181).

“Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроєкт у першому читанні”, - зазначають в Інформуправлінні Апарату ВР.

Проєктом пропонується низка заходів, які з одного боку адміністративно та фіскально знизять привабливість використання послуг офшорних компаній, а з іншого – зменшать економічні мотивації для такого використання. Зокрема, для зниження привабливості використання офшорних компаній проєкт запроваджує офшорне мито.

Прогнозується, що запровадження норм законопроєкту сприятиме зростанню легального номінального ВВП України приблизно на 10%, отже легальні доходи Зведеного бюджету зростуть мінімум на 137 мільярдів гривень.

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Також члени Комітету рекомендували ухвалити у першому читанні пов’язаний із попереднім законопроєктом проєкт закону “Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про податковий суверенітет України та офшорні компанії" (№1179).

Крім того, Комітет розглянув у першому читанні проєкт закону «Про внесення змін до Митного кодексу України, Закону України "Про гуманітарну допомогу" (щодо звільнення від сплати митних платежів транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, які надійшли у якості гуманітарної допомоги для забезпечення соціально-економічних потреб територіальних громад в Україні)» (№2475) і рекомендував Верховній Раді ухвалити його у першому читанні за основу. Дане рішення буде направлене головному Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Проєкт пропонує звільнити від оподаткування митом гуманітарну допомогу, яка надається у вигляді транспортних засобів, які можуть бути використані або переобладнані для задоволення соціально-економічних потреб села, селища та міста відповідним комунальним підприємством.

Окрім того, на засіданні Комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу був розглянутий проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження європейських принципів модернізації української промисловості» (№2464) і визнаний таким, що не відповідає зобов’язанням України відповідно до Угоди про асоціацію та праву ЄС, а саме: Директиві 2004/35/ЄС та Директиві 2011/92/ЄС.