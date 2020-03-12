Світові фондові ринки продовжують падіння

Протягом середи, 11 березня, світові фондові індекси повернулися до падіння – після проголошення ВООЗ пандемії коронавірусу та оголошення президентом США заборони на в’їзд до країни з Європи.

Про це свідчить статистика промислового індексу Dow Jones, а також індексів S&P 500 та Nasdaq Composite.

Dow Jones упав, таким чином, на 5,86%, S&P 500 – на 4,89%, а Nasdaq Composite – на 4,7%.

Як повідомлялося, у понеділок, 9 березня, ціни на нафту Brent і WTI впали на 25% у зв’язку з несподіваним провалом переговорів організації ОПЕК+ у Відні 6 березня. Зустріч закінчилася повним розривом альянсу між Росією і ОПЕК на чолі з Саудівською Аравією, який з 2017 року керував світовими цінами на нафту шляхом узгоджених скорочень видобутку.

Слідом за цінами на нафту обвалилися і світові фондові ринки. Індекс Dow Jones у понеділок втратив 7,8%, S&P 500 — 7,6%, а Nasdaq Composite знизився на 7,3%. У вівторок ціни на нафту та фондові ринки по всьому світу відіграли частину падіння.

Як повідомлялося, за даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса, станом на ранок 12 березня у світі новим коронавірусом заражено вже 126 258 осіб, кількість померлих становить 4 638 людей, одужали - 68 286.