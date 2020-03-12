Світові фондові ринки продовжують падіння

Світові фондові ринки продовжують падіння

Укрінформ
Протягом середи, 11 березня, світові фондові індекси повернулися до падіння – після проголошення ВООЗ пандемії коронавірусу та оголошення президентом США заборони на в’їзд до країни з Європи.

Про це свідчить статистика промислового індексу Dow Jones, а також індексів S&P 500 та Nasdaq Composite.

Dow Jones упав, таким чином, на 5,86%, S&P 500 – на 4,89%, а Nasdaq Composite – на 4,7%.

Як повідомлялося, у понеділок, 9 березня, ціни на нафту Brent і WTI впали на 25% у зв’язку з несподіваним провалом переговорів організації ОПЕК+ у Відні 6 березня. Зустріч закінчилася повним розривом альянсу між Росією і ОПЕК на чолі з Саудівською Аравією, який з 2017 року керував світовими цінами на нафту шляхом узгоджених скорочень видобутку.

Слідом за цінами на нафту обвалилися і світові фондові ринки. Індекс Dow Jones у понеділок втратив 7,8%, S&P 500 — 7,6%, а Nasdaq Composite знизився на 7,3%. У вівторок ціни на нафту та фондові ринки по всьому світу відіграли частину падіння.

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Як повідомлялося, за даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса, станом на ранок 12 березня у світі новим коронавірусом заражено вже 126 258 осіб, кількість померлих становить 4 638 людей, одужали - 68 286.

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