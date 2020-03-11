Нацбанк сьогодні витратив $350 мільйонів на підтримку гривні
Про це повідомляє прес-служба регулятора на своїй сторінці в Facebook.
"Як і раніше, ми вважаємо, що погіршення настроїв на фінансових ринках зумовлене радше психологічним чинником, передусім через поширення світом коронавірусу, хоча з точки зору економічних показників його вплив на Україну є нейтральним. Зокрема, певне падіння цін на наш експорт компенсується здешевленням імпорту, передусім енергоносіїв", – відзначили в Нацбанку.
Регулятор підкреслив, що має достатній запас міцності для згладжування надмірних коливань курсу, викликаних нервовими настроями – міжнародні резерви України станом на 11 березня перевищують $26 мільярдів.
"Ми готові за необхідності й далі проводити інтервенції з продажу валюти.", – додали в НБУ.
Нагадаємо: днем раніше Нацбанк продав на міжбанку $270 мільйонів.
З урахуванням двох останніх днів у цілому з початку 2020 року регулятор купив в резерви $1,23, а продав – $1,22 мільярда.