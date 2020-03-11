Експерти прогнозують подальше зростання курсу долара

Долар на цьому тижні продовжить своє зростання, готівковий долар в банках через тиждень може торгуватися близько 25,6/26 грн.

Про це йдеться в щотижневому прогнозі компанії "Альпарі", який є в розпорядженні Укрінформу.

"На найближчий тиждень ми очікуємо, хоча й більш скромне, але все ж продовження зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,8 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися за 25,6/26,0 грн.

У Альпарі відзначили, що на минулому тижні, з минулої середи, долар значно зріс до гривні на всіх сегментах валютного ринку на 1,5-3,9%. Зміна Кабміну в Україні наклалася на "ідеальний шторм", який панує на світових ринках. Інвестори піддаються паніці на тлі поширення коронавірусу, який вийшов за межі Китаю, і крокує просторами Близького Сходу, Європи, США. Це призвело до обвалу на світових фондових ринках. Американські індекси в лічені дні втратили близько 20%, що дозволяє формально говорити про "ведмежий ринок".

Водночас Москва і Ер-Ріяд спільними зусиллями розвалили угоду зі скорочення видобутку нафти в форматі ОПЕК+. У результаті в понеділок нафта марки Brent падала до 32 дол. за барель. На такому негативному тлі глобальні інвестори тікають з ринків, що розвиваються, розпродаючи місцеві облігації й національні валюти. У цьому сенсі гривня опинилася під тиском світових проблем.

"Тижневе падіння гривні виглядає значним лише до того часу, поки не поцікавитися, а що там у сусідів. Лише за понеділок білоруський рубль втратив проти долара 5%. До російського рубля за цей день долар додавй взагалі 10%. На такому тлі гривня виглядає поки більш стійкою до зовнішніх шоків", - наголосили в Альпарі.