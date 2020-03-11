Україна на чверть збільшила експорт зернових та зернобобових

Україна з початку 2019/2020 маркетингового року (МР) до 11 березня 2020 року експортувала 42,32 млн тонн зерна та зернобобових, на 24,5% більше, ніж на цю дату у попередньому МР.

Про це на підставі даних Державної фіскальної служби повідомляє Інформаційно-аналітичний портал АПК України.

З початку 2019/2020 МР (з 1 липня 2019 року) станом на 11 березня 2020 року Україна експортувала 42,32 млн тонн зерна та зернобобових, що на 24,5% більше, ніж на цю дату у 2018/2019 МР. У тому числі було експортовано 16,83 млн тонн пшениці (на 31,7% більше), 4,07 млн тонн ячменю (на 23,8% більше), 21 млн тонн кукурудзи (на 20,9% більше).

Читайте також: Мінсільгосп США підвищив прогноз експорту української кукурудзи

Експорт борошна за вказаний період збільшився на 42,4%, до 261,6 тис. тонн.