Мінсільгосп США підвищив прогноз експорту української кукурудзи

Міністерство сільського господарства США прогнозує збільшення на 1 млн тонн експорту кукурудзи з України в поточному маркетинговому році.

Про це йдеться в доповіді за березень 2020 року, оприлюдненій на офіційному сайті американського міністерства.

У графіку прогнозів на 2019/2020 маркетинговий рік, який завершується в останній день червня, зазначено, зокрема, що експорт кукурудзи з України очікується на рівні 32 млн тонн. Порівняно з прогнозом за лютий, де було вказано 31 млн тонн, цей показник підвищився.

Водночас, прогноз виробництва кукурудзи в Україні залишається на рівні 35,8 млн тонн у поточному маркетинговому році.

Україна за обсягами експорту кукурудзи перебуває на рівні таких країн, як Бразилія (36 млн тонн) й Аргентина (33,5 млн тонн).