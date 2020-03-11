Електронний облік охопив 95% заготовленої в Україні деревини

На електронному обліку перебуває 95% деревини, яку заготовляють понад 500 лісогосподарських підприємств України.

Про це повідомив у Facebook голова Державного агентства лісових ресурсів Андрій Заблоцький.

“95% усієї деревини, яку заготовляють лісогосподарські підприємства в Україні, перебувають на електронному обліку", - написав Заблоцький.

За його словами, решта 5% - це деревина, заготовлена окремими комунальними та приватними підприємствами, "які перебувають у процесі навчання і підключення до системи електронного обліку”.

Голова Держлісагентства наголосив, що вперше за роки незалежності відомі чіткі дані про кількість та місце заготовленої деревини, а також про те, хто її заготовляє.

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“До електронного обліку деревини підключено 526 постійних лісокористувачів, з яких 341 - державні підприємства, організації та установи, 144 - комунальні підприємства та 41 лісокористувач, що належить до інших організаційно-правових форм господарювання”, - зазначив очільник відомства.

Він нагадав, що донедавна в системі електронного обліку працювали лише лісгоспи, що перебувають у сфері відання Держлісагентства.

Заблоцький пояснив, чому електронний обіг деревини є важливим. Якщо ринок заготівлі деревини буде систематизовано та узагальнено, це дозволить бізнесу планувати діяльність. На ринку залишаться тільки легальні гравці, а тіньова заготівля стане фактично неможливою. Легальний ринок сприятиме збільшенню надходжень до держбюджету.

“Ми системно змінюємо підходи до роботи у лісовій галузі. Доступ до єдиної державної системи електронного обліку деревини надано Міністерству внутрішніх справ України, Національній поліції України, Державній фіскальній службі України, Службі безпеки України та іншим державним органам, щоб вони мали можливість перевіряти законність перевезення деревини”, - поінформував голова Держлісагентства.

Окрім того, Заблоцький підкреслив, що громадськість має можливість перевірити в інтернеті законність заготівлі деревини через систему “Ліс у смартфоні” й легальність її перевезення за номером бирки, товарно-транспортної накладної та транспортного засобу.

“Починаючи з квітня, реалізація деревини без електронного обліку буде вважатися протиправною та стане предметом додаткових перевірок з боку правоохоронних органів”, - повідомив керівник Держлісгоспу.

Також він поінформував, що відомство розробляє зміни до законодавства стосовно встановлення кримінальної відповідальності за торгівлю нелегально заготовленою деревиною та недостовірність інформації, що вноситься до системи ЕОД.

Планується унормувати питання стовідсоткової сертифікації продукції з деревини, щоб не було законодавчих прогалин, коли вона експортується без сертифікатів походження.

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Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році рентабельність підприємств лісової галузі зменшилась у порівнянні з 2018 роком із 2,8% до 1,9%. Це найнижчий показник за останні п’ять років.

Зростання дебіторської заборгованості торік відбулося у 70% лісогосподарських підприємств. Найбільше зростання відбулося у першому кварталі – на 42%, і викликане воно було значним падінням ринку деревини в Україні, що знизило платоспроможність вітчизняних деревообробних підприємств, які є основними покупцями у підприємств лісової галузі.