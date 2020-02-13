У Держлісагентстві пояснили умови продажу необробленої деревини

В Україні розпочато експериментальний проєкт із продажу необробленої деревини на електронних аукціонах на вибір лісокористувачів.

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства лісового господарства.

"З 1 лютого в Україні необроблена деревина реалізується через електронні аукціони.

Експериментальний проєкт передбачає можливість всім лісокористувачам на власний вибір визначати електронні майданчики для реалізації деревини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що частина деревини має виставлятися на електронній торговельній системі Prozorro.Продажі (не менш як 25% щомісячних запланованих обсягів заготівлі необробленої деревини). При цьому лоти мають бути сформовані з деревини одного сортименту, в обсязі не менш як 150 кубометрів або за стартовою ціною лота не менш як 200 тис. гривень.

"Весь інший об’єм деревини лісокористувачі можуть виставляти на будь-яких інших е-майданчиках", - наголосили у відомстві.

Пресслужба надає покрокову інструкцію участі в електронних аукціонах деревини на е-майданчику «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр» (ДП «ЛІАЦ») Держлісагентства.

У відомстві зауважують, що електронні аукціони не поширюються на реалізацію деревини: для населення на опалення; для потреб індивідуального будівництва і ремонту будівель (для фізичних осіб); для задоволення потреб бюджетних установ; для задоволення потреб національної безпеки та оборони, подолання наслідків надзвичайних ситуацій, стихійних лих; відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»; використання якої передбачено колективними договорами постійних лісокористувачів.

Як повідомлялось, постановою Кабінету міністрів від 4 грудня 2019 року № 1178 в Україні з 1 лютого 2020 року по 1 квітня 2021 року реалізується експериментальний проєкт із проведення електронних аукціонів з продажу необробленої деревини.

Дія цього проєкту поширюється на постійних лісокористувачів, чистий дохід яких за результатами 2018 року становив не менше 10 млн гривень включно.

Міністерству енергетики та захисту довкілля до 15 лютого 2021 року доручено поінформувати Кабінет міністрів про результати експериментального проєкту та подати пропозиції щодо доцільності застосування процедури проведення електронних аукціонів з продажу партій необробленої деревини на постійній основі.