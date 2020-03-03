СБУ попередила контрабанду цінної деревини на $200 тисяч

Служба безпеки України заблокувала незаконне вивезення до однієї з європейських країн партії деревини вартістю майже 200 тис. доларів США.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«За попередньою версією слідства, представники столичної комерційної структури організували механізм контрабандного переправлення за кордон цінних порід деревини для продажу. Лісопродукцію у вигляді пиломатеріалів вони закуповували у лісгоспах на території Черкащини. Для нелегального вивезення товару до ЄС комерсанти вносили недостовірні відомості щодо кваліфікації сировини», - йдеться у повідомленні.

СБУ попередила контрабанду деревини на 0 тисяч / Фото: СБУ

Зазначається, що правоохоронці затримали вантажівку з партією контрабандної лісопродукції під час спроби перетину митного кордону «Київ-Столичний». У ході огляду транспортного засобу виявлено 22 кубометри забороненої до експорту деревини акації на суму майже 200 тисяч доларів США.

Вирішується питання стосовно повідомлення фігурантам про підозру. Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної оборудки.