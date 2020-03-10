В онлайн-сервісі для аграріїв вже зареєструвалися понад 600 виробників
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
"Відбувся підсумковий захід щодо результатів першої фази пілотного проєкту Державного аграрного реєстру... У ході реєстрації було внесено відомості про 606 господарств, загальний земельний банк яких склав 125,9 тис. га", - йдеться у повідомленні.
За формами господарювання більше половини зареєстрованих – фермерські господарства. Загалом вони утримують понад 21,7 тис. свійських тварин.
Під час пілотного проєкту мобільні групи відвідали 18 об’єднаних територіальних громад у 6 областях (Київській, Черкаській, Волинській, Львівській, Миколаївській та Одеській).
"Перша фаза пілотування Державного аграрного реєстру закінчилася. Нам вдалося протестувати систему, провести плідну роботу в ОТГ та розповісти сільськогосподарським виробникам про роботу Державного аграрного реєстру та його функції. Наступний етап впровадження – доопрацювання виявлених недоліків, включаючи внесення змін, запропонованих аграріями, та подальше масштабування роботи аграрного реєстру", - зазначив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький.
Серед найбільш очікуваних сервісів реєстру сільгоспвиробники назвали онлайн доступ до програм державної підтримки, виправлення помилок щодо земельних ділянок в Державному земельному кадастрі, реєстрація речових прав, в тому числі договорів оренди землі. Наразі опрацьовуються заявки щодо виправлення помилок у Держгеокадастрі.
Як повідомляв Укрінформ, Державний аграрний реєстр — це безкоштовний онлайн-сервіс для аграріїв, який у пілотному режимі було запроваджено у лютому 2020 року. Він об’єднує інформацію з чотирьох документів: Державного земельного кадастру, Реєстру юридичних та фізичних осіб, Реєстру речових прав і Реєстру тварин.
Безкоштовно зареєструватися у Державному аграрному реєстрі можуть усі аграрії, навіть якщо вони не зареєстровані як сільськогосподарські виробники.