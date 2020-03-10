В онлайн-сервісі для аграріїв вже зареєструвалися понад 600 виробників

У Державному аграрному реєстрі вже зареєструвалися 606 аграрних господарств із загальним земельним банком у 125,9 тис. га.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

"Відбувся підсумковий захід щодо результатів першої фази пілотного проєкту Державного аграрного реєстру... У ході реєстрації було внесено відомості про 606 господарств, загальний земельний банк яких склав 125,9 тис. га", - йдеться у повідомленні.

За формами господарювання більше половини зареєстрованих – фермерські господарства. Загалом вони утримують понад 21,7 тис. свійських тварин.

Під час пілотного проєкту мобільні групи відвідали 18 об’єднаних територіальних громад у 6 областях (Київській, Черкаській, Волинській, Львівській, Миколаївській та Одеській).

"Перша фаза пілотування Державного аграрного реєстру закінчилася. Нам вдалося протестувати систему, провести плідну роботу в ОТГ та розповісти сільськогосподарським виробникам про роботу Державного аграрного реєстру та його функції. Наступний етап впровадження – доопрацювання виявлених недоліків, включаючи внесення змін, запропонованих аграріями, та подальше масштабування роботи аграрного реєстру", - зазначив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький.

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Серед найбільш очікуваних сервісів реєстру сільгоспвиробники назвали онлайн доступ до програм державної підтримки, виправлення помилок щодо земельних ділянок в Державному земельному кадастрі, реєстрація речових прав, в тому числі договорів оренди землі. Наразі опрацьовуються заявки щодо виправлення помилок у Держгеокадастрі.

Як повідомляв Укрінформ, Державний аграрний реєстр — це безкоштовний онлайн-сервіс для аграріїв, який у пілотному режимі було запроваджено у лютому 2020 року. Він об’єднує інформацію з чотирьох документів: Державного земельного кадастру, Реєстру юридичних та фізичних осіб, Реєстру речових прав і Реєстру тварин.

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Безкоштовно зареєструватися у Державному аграрному реєстрі можуть усі аграрії, навіть якщо вони не зареєстровані як сільськогосподарські виробники.