В Україні змінюється принцип погодження проєктів землеустрою

В Україні з 1 травня запроваджуються нові принципи погодження проєктів землеустрою - зокрема, всю документацію можна буде подавати лише в електронній формі.

Про це повідомляє Державна служби з питань геодезії, картографії та кадастру.

Як зазначається, уряд ухвалив постанову, відповідно до якої з 1 травня 2020 року:

діятиме екстериторіальний принцип погодження усіх видів документації із землеустрою;

функціонуватиме лише електронна форма (із застосуванням кваліфікованого електронного підпису) подання на погодження до територіальних органів Держгеокадастру документації із землеустрою (отримання висновку про розгляд також відбуватиметься онлайн);

до проєктів відведення буде додано 7 видів документації із землеустрою (зокрема, щодо інвентаризації та рекультивації земель, необхідної для зняття та перенесення родючого шару ґрунту).

У Держгеокадастрі наголошують, що принцип екстериторіальності неодноразово доводив свою ефективність.

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"Для прикладу, із запровадженням екстериторіального погодження проєктів відведення, відсоток негативних висновків скоротився від 40% до 15%", - ідеться в повідомленні.

Тепер, коли всі види документації розроблятимуть відповідно до законодавства, а не до "регіональних особливостей" та "традицій", у Держгеокадастрі очікують, що кількість відмов і щодо решти документів скоротиться до 15%.

Як повідомляв Укрінформ, за словами голови Держгеокадастру Дениса Башлика, інформація про межі земельних ділянок (координати поворотних точок) із 2 січня 2020 року перебуває у відкритому доступі для інженерів-землевпорядників, інженерів-геодезистів, оцінювачів за експертною грошовою оцінкою та органів місцевого самоврядування.

За інформацією міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Милованова, це дозволило ліквідувати тіньовий ринок з річним оборотом у 250 млн грн.