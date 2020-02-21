В Україні будуть якісні земельні кадастри - Гончарук анонсував перезйомку території

Уряд планує весною 2020 року здійснити перезйомку території України у хорошій якості для формування якісних земельних кадастрів.

Про це під час звіту уряду сказав Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Цієї весни ми плануємо перезняти усю територію України у хорошій якості, щоб у кадастрів було якісне підґрунтя. Це дасть нам можливість за допомогою програмних комплексів проводити інвентаризацію та аналізувати наявні ресурси ефективніше", - сказав Гончарук.

Як повідомляв Укрінформ, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук написав у Тelegram-каналі, що розпочато "оцифрування" території України, відкрито доступ до координат земельних ділянок, створено новий функціонал, який забезпечує спрощений доступ до відомостей Державного земельного кадастру.

У жовтні 2019 року Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук провів нараду за результатами роботи Держгеокадастру, на якій зазначалось, що Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру почала наповнювати публічну кадастрову онлайнкарту новими даними: "Незареєстровані території", "Ліси", "Природно-заповідний фонд".