Гончарук обіцяє знищити

Гончарук обіцяє знищити "схематози" і "договорняки" у Держгеокадастрі

Укрінформ
У Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру відбувається глобальне оновлення: від керівництва до підходів роботи.

Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук написав у своєму Тelegram-каналі.

“У Держгеокадастрі — глобальне оновлення. Викорінити "схематози" і "договорняки" зі сфери земельних відносин — один із пріоритетів уряду. Раніше всіх регіональних керівників органу було відсторонено, а вже завтра — результати прозорих конкурсів на посади”, - написав Гончарук.

За його словами, новим керівникам уперше будуть поставлені чіткі KPI.

Читайте також: Розпочалися конкурси на посади керівників територіальних органів Держгеокадастру

Загалом, зазначив Прем'єр-міністр, у Держгеокадастрі вже проведено повний аудит. Відкрито всі рішення служби.

Крім того, додав глава уряду, лише за 2019 рік служба проінвентаризувала 1 млн га державних с/г земель та внесла їх до Державного земельного кадастру. Розпочато “оцифрування” території України, відкрито доступ до координат земельних ділянок, створено новий функціонал, який забезпечує спрощений доступ до відомостей Державного земельного кадастру.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-