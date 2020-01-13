Гончарук обіцяє знищити "схематози" і "договорняки" у Держгеокадастрі

У Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру відбувається глобальне оновлення: від керівництва до підходів роботи.

Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук написав у своєму Тelegram-каналі.

“У Держгеокадастрі — глобальне оновлення. Викорінити "схематози" і "договорняки" зі сфери земельних відносин — один із пріоритетів уряду. Раніше всіх регіональних керівників органу було відсторонено, а вже завтра — результати прозорих конкурсів на посади”, - написав Гончарук.

За його словами, новим керівникам уперше будуть поставлені чіткі KPI.

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Загалом, зазначив Прем'єр-міністр, у Держгеокадастрі вже проведено повний аудит. Відкрито всі рішення служби.

Крім того, додав глава уряду, лише за 2019 рік служба проінвентаризувала 1 млн га державних с/г земель та внесла їх до Державного земельного кадастру. Розпочато “оцифрування” території України, відкрито доступ до координат земельних ділянок, створено новий функціонал, який забезпечує спрощений доступ до відомостей Державного земельного кадастру.