Розпочалися конкурси на посади керівників територіальних органів Держгеокадастру

Сьогодні, 8 січня, 2020 року, розпочато перші конкурси на посади керівників територіальних підрозділів Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Про це повідомляє пресслужба Держгеокадастру.

“Сьогодні розпочалися перші 11 конкурсів на зайняття вакантних посад керівництва територіальних органів Держгеокадастру у новому форматі. Відтепер етапи проходження кандидатами конкурсу транслюватимуться онлайн”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що за перебігом етапів конкурсів можна буде стежити на офіційному сайті Держгеокадастру у розділі “Онлайн-трансляція кадрових конкурсів”.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів України 28 листопада 2019 року призначив Дениса Башлика головою Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. На початку грудня у Держгеокадастрі було оголошено конкурс на зайняття вакантних посад керівників територіальних органів. Зокрема, конкурс оголошено на посади начальників головних управлінь Держгеокадастру у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Одеській, Харківській, Херсонській областях.