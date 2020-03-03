Уряд планує давати по 5 тисяч на корову за програмою підтримки фермерів

Уряд планує запустити програму підтримки сімейних та фермерських господарств, які утримують не більше 25 корів, із виплатою по 5 тис. грн на корову.

Про це розповів заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький під час ХІІІ Міжнародного молочного конгресу, повідомила пресслужба Асоціації виробників молока (АВМ).

“Маємо надію, що будуть розвиватись молочні сімейні ферми. Додатково плануємо запустити програму підтримки сімейних та фермерських господарств шляхом виплат по 5 тис. грн на корову, які утримують не більше 25 корів. Також ми б хотіли реалізувати програму підтримки земельним ресурсом молочного тваринництва із розрахунку додатково 2 га на 1 корову”, - сказав Висоцький.

Він зазначив, що основою розвитку молочного напрямку має бути націленість на максимальну продуктивність поголів'я. Відповідно, мають працювати програми, які максимально забезпечать такий результат. Зокрема, це програма компенсації купівлі племінного високопродуктивного поголів'я, програма компенсації до 30% вартості реконструкції та будівництва тваринницьких комплексів і програма здешевлення кредитів до 5% - до 1,5 облікової ставки НБУ, але не більше 15 млн грн на групу пов'язаних осіб.

За словами заступника міністра, уряд має намір до червня цього року напрацювати програми державної підтримки агросектору, в тому числі і держпідтримки тваринництва, які діятимуть упродовж наступних трьох років.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів України на засіданні 19 лютого 2020 року визначив 8 основних напрямків в аграрному секторі економіки, на які у 2020 році будуть спрямовані 4 млрд грн державної підтримки.

Зокрема, передбачається державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції; фінансова підтримка розвитку фермерських господарств; часткова компенсація вартості сільгосптехніки та обладнання вітчизняного виробництва; фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів; фінансова підтримка розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства; надання сімейним фермерським господарствам додаткової фінансової підтримки через механізм доплати на користь застрахованих осіб - членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного соціального внеску.

Уряд має намір у березні затвердити порядки використання коштів державної підтримки аграріїв у 2020 році, а з квітня розпочати виплати допомоги.