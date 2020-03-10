Приватизація та концентрація: АМКУ роз’яснив правила гри для бізнесу

Набуття у власність більш ніж 50% акцій, часток чи паїв об'єктів приватизації може підпадати під визначення концентрації та потребувати дозволу Антимонопольного комітету України (АМКУ).

Відповідне застереження оприлюднено на сайті АМКУ.

"Придбання, набуття у власність іншим способом чи одержання в управління (безпосередньо або опосередковано) часток (акцій), що забезпечує досягнення чи перевищення 50% голосів у вищому органі управління відповідного суб’єкта господарювання, активів, що забезпечують здійснення господарської діяльності, зокрема шляхом відкритих конкурсних процедур (аукціону), може підпадати під визначення концентрації і потребувати отримання дозволу Комітету у випадках перевищення порогових показників", - йдеться у повідомленні.

В АМКУ наголосили, що концентрація, яка потребує дозволу Комітету, забороняється до надання цього дозволу, і, поки він не буде отриманий, учасники концентрації зобов’язані утримуватися від дій, які можуть призвести до обмеження конкуренції.

У відомстві підкреслили, що для АМКУ, так само як і для бізнесу, важливо вчасно оцінити необхідність отримання попереднього дозволу на концентрацію і запобігти порушенню конкурентного законодавства.

При цьому, відповідна заява може подаватись як до початку конкурсної процедури з придбання об’єкту приватизації, так і після, але не пізніше тридцяти днів з дати оголошення переможця конкурсу, якщо інше не передбачено законом.

Як повідомляв Укрінформ, 3 березня 2020 року уряд передав на приватизацію 435 об’єктів державної власності. Зокрема, завод “Більшовик” (АТ “Перший київський машинобудівний завод”), АТ “Державна продовольчо-зернова корпорація України”, ДАК “Хліб України”, ДП “Артемсіль”.