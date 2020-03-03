Артемсіль, Більшовик та інші: Кабмін передав на приватизацію 435 держоб'єктів

Уряд передав 435 державних об'єктів на приватизацію, серед них - чотири великі підприємства.

Про це повідомляється на Урядовому порталі за результатами засідання уряду 3 березня.

"Уряд передав рекордний 431 державний об'єкт на приватизацію Фонду державного майна для проведення подальшої приватизації. Разом уряд за 6 місяців уже передав 961 об'єкт, що в 10 разів більше, ніж за 10 років до того", - йдеться у повідомленні.

З цього приводу Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що для порівняння з 2008 по 2018 рік було передано всього 93 об’єкти на приватизацію.

Крім того, уряд передав на велику приватизацію 4 великі держкомпанії: завод “Більшовик” (АТ “Перший київський машинобудівний завод”), АТ “Державно-продовольча зернова корпорація”, ДАК “Хліб України”, ДП “Артемсіль України”. На підприємствах буде проведено реструктуризацію та підготовку до прозорих аукціонів із залученням приватного інвестора.

Читайте також: Кабмін вирішив замінити менеджмент Центренерго і трьох обленерго

Глава уряду Олексій Гончарук наголосив у Telegram, що зокрема, Кабмін скасував монополію на виробництво солі в Україні і ДП “Артемсіль” приватизують через прозорий аукціон. За його інформацією, підприємство вже раніше отримувало штраф від Антимонопольного комітету обсягом 3,14 млн гривень через маніпуляції з ціною на сіль, а керівництво держпідприємства є фігурантами справ про хабарі у 800 тисяч гривень.