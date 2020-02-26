Кабмін вирішив замінити менеджмент Центренерго і трьох обленерго

Кабінет міністрів ухвалив рішення про заміну керівництва компанії "Центренерго" і трьох обленерго, які готують до приватизації.

Про це сказав Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на брифінгу за підсумками засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми прийняли рішення про заміну менеджменту компанії Центренерго і на трьох обленерго, які фактично є державними компаніями, і якісний менеджмент яких буде запорукою хорошого бізнес-клімату на території відповідних областей", - сказав Гончарук.

За його словами, рішення про зміну менеджменту підприємств прийнято Фондом держмайна, щоб прискорити підготовку цих підприємств до приватизації.

"Інформацію про цих людей ви дуже скоро побачите на офіційному ресурсі Кабінету міністрів", - уточнив Прем'єр.