Готель “Дніпро”, Центренерго та ОПЗ готують до приватизації - Гончарук

В уряді розраховують, що київський готель "Дніпро", який готують до приватизації, вже навесні отримає нового власника.

Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук сказав під час звіту уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“В цьому році ми нарешті плануємо розблокувати велику приватизацію. Зараз перший такий помітний об'єкт, який ми готуємо, це готель “Дніпро” отут недалеко на Європейській площі. Якщо цікаво, що там відбувалося у середині - це жерсть! Тобто, чорна каса, у кращих традиціях. Можемо дати звіт, показати, можете, до речі, сходити на екскурсію і подивитися, що там відбувалося”, - зазначив Гончарук.

За його словами, зараз відбуваються підготовчі процеси, аби вже навесні цей готель отримав нормального власника. Такі ж процеси - підготовка до приватизації, відбувається і з Центренерго, ОПЗ та іншими великими об'єктами, додав Гончарук.

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Як повідомлялося, Фонд державного майна заявив, що навесні 2020 року виставить на продаж на аукціоні столичний готель «Дніпро» за стартовою ціною у 10 млн дол.

Фото: КМУ