Фонд держмайна навесні виставить на продаж столичний готель

Фонд держмайна навесні виставить на продаж столичний готель

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Укрінформ
Фонд державного майна навесні 2020 року виставить на продаж на аукціоні столичний готель «Дніпро» за стартовою ціною у 10 млн дол.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ у Facebook.

"У цьому році ми плануємо завершити процедури приватизації по п’яти великих об’єктах, але вже навесні цього року буде виставлений на аукціон готель «Дніпро». Він розташований в самісінькому центрі Києва, а його стартова ціна складе 10 мільйонів доларів", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що на сьогодні в управлінні Фонду держмайна перебувають 23 об'єкти великої приватизації. Процедура їхньої передачі приватному інвестору, відповідно до Закону України про приватизацію, займає орієнтовно 9-11 місяців: вибір інвестиційного радника, потім - проведення аудиту, після цього - маркетування, і проведення самого аукціону.

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Як повідомляв Укрінформ, Фонд держмайна протягом 2019 року забезпечив майже 2,7 млрд грн надходжень до державного бюджету України.

У газеті Фонду державного майна України "Відомості приватизації" 15 січня 2020 року оприлюднено перелік об’єктів великої приватизації на 2020 рік, серед яких - Одеський припортовий завод і Центренерго.

Фонд державного майна 18 лютого 2020 року продав на аукціоні гірський оздоровчий комплекс «Прикарпаття», який перебував на балансі Національного банку, за 17,3 млн грн.

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