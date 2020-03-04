Приватизація, земля та ринок праці: Милованов прозвітував про свою роботу

Приватизація, земля та ринок праці: Милованов прозвітував про свою роботу

Укрінформ
Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов вважає, що за останній час в державі було запущено наймасштабніший приватизаційний процес в історії України 21 століття, зроблено невідворотною реформу ринку землі та ринку праці.

Про це написав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов у Facebook.

"Запустили наймасштабніший приватизаційний процес в історії України 21 століття - передали на приватизацію за 6 місяців понад 960 держпідприємств, створили агентство концесій та державно-приватного партнерства, проводимо реформу корпоративного управління (запровадили принципи ОЕСР), підготували законопроєкт про Фонд Національного Добробуту, відкрили прозору оренду державного майна тощо", - написав Милованов.

Він також зазначив, що було розпочато реформу ринку землі. Детенізація ринку землі фундаментально змінить на краще ситуацію в галузі сільського господарства, приведе інвестиції, створить нові робочі місця, стане підґрунтям для розвитку ринку капіталу. Також було розпочато реформу ринку праці.

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Окрім цього українські експортери за пів року розширили свою географію. Для різних видів аграрної продукції було відкрито ринки Японії, Тайваню, Бразилії, Ефіопії, підписано 3 міжнародні угоди на експорт продукції до КНР, відновлено експорт м’яса птиці до Королівства Саудівської Аравії та ЄС, завершується робота над розширенням доступу нашої аграрної продукції на ринок Канади і Малайзії. Ми істотно посилили позиції України на торговельній мапі світу. Також було розпочато процес перегляду торговельних угод, у т.ч. у рамках СОТ.

"Ми запускаємо та реформуємо три ключові ринки - капіталу, землі та праці. Адже саме ці ринки є драйверами розвитку економіки. Разом із залученням інвестицій - це те, що реально виведе нашу країну на новий рівень розвитку", - наголосив Милованов.

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