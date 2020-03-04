Приватизація, земля та ринок праці: Милованов прозвітував про свою роботу

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов вважає, що за останній час в державі було запущено наймасштабніший приватизаційний процес в історії України 21 століття, зроблено невідворотною реформу ринку землі та ринку праці.

Про це написав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов у Facebook.

"Запустили наймасштабніший приватизаційний процес в історії України 21 століття - передали на приватизацію за 6 місяців понад 960 держпідприємств, створили агентство концесій та державно-приватного партнерства, проводимо реформу корпоративного управління (запровадили принципи ОЕСР), підготували законопроєкт про Фонд Національного Добробуту, відкрили прозору оренду державного майна тощо", - написав Милованов.

Він також зазначив, що було розпочато реформу ринку землі. Детенізація ринку землі фундаментально змінить на краще ситуацію в галузі сільського господарства, приведе інвестиції, створить нові робочі місця, стане підґрунтям для розвитку ринку капіталу. Також було розпочато реформу ринку праці.

Окрім цього українські експортери за пів року розширили свою географію. Для різних видів аграрної продукції було відкрито ринки Японії, Тайваню, Бразилії, Ефіопії, підписано 3 міжнародні угоди на експорт продукції до КНР, відновлено експорт м’яса птиці до Королівства Саудівської Аравії та ЄС, завершується робота над розширенням доступу нашої аграрної продукції на ринок Канади і Малайзії. Ми істотно посилили позиції України на торговельній мапі світу. Також було розпочато процес перегляду торговельних угод, у т.ч. у рамках СОТ.

"Ми запускаємо та реформуємо три ключові ринки - капіталу, землі та праці. Адже саме ці ринки є драйверами розвитку економіки. Разом із залученням інвестицій - це те, що реально виведе нашу країну на новий рівень розвитку", - наголосив Милованов.