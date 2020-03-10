Обвал нафти на ринку: АМКУ слідкуватиме за цінами на заправках

Антимонопольний комітет України (АМКУ) буде вивчати ціни на ринку роздрібної торгівлі нафтопродуктами в Україні після найсильнішого з 1991 року обвалу ціни на нафту на міжнародних ринках.

Відповідне повідомлення розміщене на сайті антимонопольного відомства.

"Вчора ціни на нафту зазнали найсильнішого обвалу з 1991 року – на 30%. Тому Антимонопольний комітет України буде прискіпливо вивчати динаміку цін на ринку роздрібної торгівлі нафтопродуктами. Адже ціну не лише на сиру нафту, але й на крупний опт бензину та дизпалива очікує суттєве падіння. І рівень роздрібних цін має корелюватися зі змінами факторів, які впливають на їх формування", - йдеться в повідомленні.

При цьому, в АМКУ наголосили, що в Україні є популярною практика негайного підвищення цін внаслідок змін на зовнішніх ринках. Водночас, щодо зниження цін такої тенденції в країні не спостерігається.

"Зрозуміло, що очікувати на таке ж стрімке падіння цін на АЗС не доводиться – адже між сирою нафтою і автомобільним баком є сила-силенна ланок – транспортування-переробка-знову транспортування-АЗС тощо. Однак і практика негайного підвищення цін на бензин у випадку подорожчання нафти і дуже повільного зниження цін після здешевлення сировини теж має місце. І не лише в Україні – найкрупніші конкурентні відомства світу теж борються з такими проявами", - підкреслили в АМКУ.

Як повідомлялось, у грудні 2019 року, після отримання рекомендацій Антимонопольного комітету України, найбільші учасники ринку торгівлі нафтопродуктами вже знижували ціни на бензини та дизпаливо. Однак АМКУ змушений був розпочати поглиблене дослідження цього ринку, оскільки не побачив достатнього обґрунтування встановлених на АЗС цін. Дослідження наразі триває.