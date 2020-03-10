Компанія Risoil представила проєкт розвитку терміналу в порту “Чорноморськ”

Керівництво швейцарської компанії Risoil S.A., що спеціалізується на перевалці зернових та рослинних олій, представило на зустрічі з головою Одеської облдержадміністрації проєкт розвитку терміналу в акваторії Чорноморського порту.

Про це повідомляє пресслужба Risoil S.A.

"Передбачається проєктування двостороннього пірсу, який дасть можливість завантажувати одночасно 2 судна, в результаті чого обсяг перевалки збільшиться на 60 тисяч тонн на добу. Реалізація проєкту також дозволить збільшити вантажообіг компанії та надходження до бюджетів усіх рівнів", йдеться в повідомленні.

Зазначається, що представники компанії Risoil S.A., найбільшого портового оператора та інвестора з розвитку інфраструктури Чорноморського порту Шота Хаджишвілі та Євген Садовий, взяли участь у нараді держпідприємства "МТП" Чорноморськ" під головуванням голови Одеської ОДА Максима Куцого, на якій продемонстрували проєкт з розвитку порту Чорноморськ.

Очільник ОДА, який відвідав один із діючих об’єктів Рисоіл Термінал, акцентував, що готовий виступити медіатором між приватним бізнесом і держсектором з метою економічного розвитку Одеського регіону.

У 2019 році на території зернового терміналу компанії в порту Чорноморськ споруджено 8 нових силосів обсягом зберігання 150 тисяч кубометрів зерна. Після розширення терміналу загальний обсяг одноразового зберігання збіжжя досяг 350 тисяч кв. метрів.

Виробничі потужності терміналів Risoil у Чорноморському порту дозволяють щорічно обробляти орієнтовно 2 млн тонн зерна і 1,5 млн тонн наливних вантажів.

Як відомо, група агропромислових компаній RISOIL заснована в Женеві, Швейцарія. RISOIL S.A. представлена в Україні компаніями: Risoil Terminal — найбільший універсальний експортно-імпортний термінал по перевалці українських харчових рослинних олій і зернових в Чорноморському регіоні; «Рісойл-південь» — термінал з перевалки олії в Південному; «Роздільнянський елеватор» (Одеська область); «Морський технічний центр» - спеціалізується на наданні комплексних послуг з перевалки контейнерів і навалювальних вантажів.

Фото: Risoil