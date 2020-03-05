МХП відновлює експорт курятини до Євросоюзу з 7 березня
Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі холдингу.
“МХП відновлює експорт до країн ЄС з 7 березня. Європейський Союз зняв заборону на імпорт та транзит територією ЄС продукції птахівництва з України”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ЄС вперше застосував режим зонування до України в контексті спалаху грипу птиці – відтепер заборона обмежена 10-ма кілометрами довкола точки спалаху.
“Дякуємо міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, а також Представництву України в ЄС за наполегливу та злагоджену роботу, спрямовану на захист та підтримку українських виробників”, - йдеться у пресрелізі холдингу.
У МХП сподіваються, що й інші країни, які ввели заборону на імпорт продукції птахівництва з України, також переглянуть свою позицію на користь України вже найближчим часом.
Як повідомляв Укрінформ, 4 березня 2020 року, Європейська Комісія опублікувала рішення щодо зняття заборони ЄС на імпорт та транзит територією ЄС продукції птахівництва з України.
Раніше, 22 січня 2020 року, Європейський Союз тимчасово призупинив ввезення з України на територію ЄС м’яса птиці, м’ясної продукції з птиці та термічно необроблених продуктів через виявлений у Вінницькій області грип птиці. При цьому яйця та яєчна продукція під ці обмеження не підпадають.
Україна експортувала до Європи у 2019 році м’яса птиці 134 262 тонни - на 8,6% більше, ніж у 2018 році (123 664 тонни).
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