МХП відновлює експорт курятини до Євросоюзу з 7 березня

Агроіндустріальний холдинг "Миронівський хлібопродукт" (МХП) відновлює експорт продукції птахівництва до країн ЄС з 7 березня.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі холдингу.

“МХП відновлює експорт до країн ЄС з 7 березня. Європейський Союз зняв заборону на імпорт та транзит територією ЄС продукції птахівництва з України”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ЄС вперше застосував режим зонування до України в контексті спалаху грипу птиці – відтепер заборона обмежена 10-ма кілометрами довкола точки спалаху.

“Дякуємо міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, а також Представництву України в ЄС за наполегливу та злагоджену роботу, спрямовану на захист та підтримку українських виробників”, - йдеться у пресрелізі холдингу.

У МХП сподіваються, що й інші країни, які ввели заборону на імпорт продукції птахівництва з України, також переглянуть свою позицію на користь України вже найближчим часом.

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Як повідомляв Укрінформ, 4 березня 2020 року, Європейська Комісія опублікувала рішення щодо зняття заборони ЄС на імпорт та транзит територією ЄС продукції птахівництва з України.

Раніше, 22 січня 2020 року, Європейський Союз тимчасово призупинив ввезення з України на територію ЄС м’яса птиці, м’ясної продукції з птиці та термічно необроблених продуктів через виявлений у Вінницькій області грип птиці. При цьому яйця та яєчна продукція під ці обмеження не підпадають.

Україна експортувала до Європи у 2019 році м’яса птиці 134 262 тонни - на 8,6% більше, ніж у 2018 році (123 664 тонни).

Фото з відкритих джерел