Укргазвидобування за січень перерахувало місцевим бюджетам 82 мільйони рентних платежів
Про це повідомляє Департамент комунікацій АТ "Укргазвидобування".
"Загалом до зведеного бюджету країни надійде близько 1,6 млрд грн рентних платежів від Укргазвидобування за січень 2020 року. 5% від рентних платежів – 81,9 млн грн, надійде до бюджетів різних рівнів 12 областей. Близько 90% цих коштів сконцентровано у двох газовидобувних областях: Харківській і Полтавській", - йдеться у повідомленні.
Загалом рентні кошти розподіляються між регіонами наступним чином: Харківська обл.– 39,7 млн грн; Полтавська обл. – 35,6 млн грн; Львівська обл. – 3,3 млн грн; Дніпропетровська обл. – 1,7 млн грн; інші – 1,7 млн грн.
Нагадаємо, що сума рентних платежів розраховується відповідно до ціни продажу природного газу АТ «Укргазвидобування» на користь НАК «Нафтогаз України».