Рада упорядкувала ставку ренти за користування надрами для видобування бурштину

Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення зміни до статті 252 Податкового кодексу України щодо упорядкування розміру ставки рентної плати за користування надрами для видобування бурштину".

Відповідне рішення підтримали 390 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Згідно з документом, ставка рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (бурштину) зменшилася з 25% до 10%.

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Відповідну зміну внесено до пункту 252.20 статті 252 Податкового кодексу.

Також закон доповнює «Перехідні положення» нормою про те, що передбачається тимчасово встановити ставку рентної плати за користування надрами для видобування бурштину, визначену пунктом 252.20 статті 252 цього кодексу: до 31 грудня 2020 року включно – у розмірі 5%, а до 31 грудня 2021 року включно – у розмірі 8%.

Цей закон набуває чинності наступного дня після його опублікування в парламентській газеті "Голос України".