Єврокомісія ввела антидемпінгові мита на китайську сталь

Єврокомісія ввела антидемпінгові мита на китайську сталь

Укрінформ
Єврокомісія оголосила у середу про рішення застосувати прямі антидемпінгові мита на імпорт стальних залізничних коліс, вироблених у Китаї.

Повідомлення про це оприлюднене на сайті Європейської Комісії.

"Імпортні мита у розмірі від 55,3 до 66,4 відсотка будуть введені із завтрашнього дня та будуть чинними на період у п’ять років. Вони відновлять справедливе ринкове середовище для європейської промисловості з виробництва залізничних коліс, яка суттєво постраждала від демпінгового імпорту з Китаю", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, Єврокомісія у лютому 2019 року також розпочала розслідування навколо китайського експорту стальних коліс для пасажирських авто, дорожніх тракторів та причепів до них, для автобусів та пожежних машин. Розслідування показало, що у 2018 році китайські виробники експортували в ЄС більше 2 мільйонів стальних дорожніх коліс за демпінговими цінами, що призвело до втрат європейських виробників та скорочення близько 3000 європейських робочих місць.

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"На цій основі Єврокомісія вирішила встановити прямі збори, які замінять прямі мита, що збиралися з жовтня 2019 року… На цей час ЄС продовжує дотримуватися 52 захисних заходів щодо торгівлі стальними товарами, 28 з яких стосуються продукції, що імпортується з Китаю", - повідомила Єврокомісія.

Фото: ЕРА

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