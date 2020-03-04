Єврокомісія ввела антидемпінгові мита на китайську сталь

Єврокомісія оголосила у середу про рішення застосувати прямі антидемпінгові мита на імпорт стальних залізничних коліс, вироблених у Китаї.

Повідомлення про це оприлюднене на сайті Європейської Комісії.

"Імпортні мита у розмірі від 55,3 до 66,4 відсотка будуть введені із завтрашнього дня та будуть чинними на період у п’ять років. Вони відновлять справедливе ринкове середовище для європейської промисловості з виробництва залізничних коліс, яка суттєво постраждала від демпінгового імпорту з Китаю", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Єврокомісія у лютому 2019 року також розпочала розслідування навколо китайського експорту стальних коліс для пасажирських авто, дорожніх тракторів та причепів до них, для автобусів та пожежних машин. Розслідування показало, що у 2018 році китайські виробники експортували в ЄС більше 2 мільйонів стальних дорожніх коліс за демпінговими цінами, що призвело до втрат європейських виробників та скорочення близько 3000 європейських робочих місць.

"На цій основі Єврокомісія вирішила встановити прямі збори, які замінять прямі мита, що збиралися з жовтня 2019 року… На цей час ЄС продовжує дотримуватися 52 захисних заходів щодо торгівлі стальними товарами, 28 з яких стосуються продукції, що імпортується з Китаю", - повідомила Єврокомісія.

Фото: ЕРА