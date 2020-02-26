Україна вводить 50% мита на імпорт сталевої продукції з Росії

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) вирішила ввести на п'ять років антидемпінгове мито у розмірі 50,09% на імпорт в Україну з Росії сталевих дротів, тросів та канатів.

Про це повідомляється у газеті "Урядовий кур'єр" від 25 лютого.

Відповідно до Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" за скаргою приватного акціонерного товариства "Виробниче об'єднання "Стальканат-Сілур" рішенням МКМТ було порушено антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну сталевого дроту крученого, тросів, канатів без покриття або з оцинкованим покриттям із найбільшим розміром поперечного перерізу понад 3 мм (за винятком продукції з корозійностійкої сталі) походженням з Російської Федерації.

Комісія встановила, що частка заявника у загальному виробництві цих товарів в Україні перевищує 50%. За 2016-2018 роки виробничі потужності "Стальканат-Сілур" зменшилися на 10,9%, обсяги продажів зазначеного товару на внутрішньому ринку скоротилися на 1,9%, рівень зайнятості на підприємстві впав на 47,7%.

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Розслідування встановило, що імпорт в Україну зазначених сталевих дротів, тросів та канатів походженням з Росії здійснювався за цінами, що були нижчими за ціни продажу подібного товару національного товаровиробника на внутрішньому ринку. МКМТ встановила наявність причинно-наслідкового зв'язку між демпінговим імпортом в Україну товару походженням з Росії та загрозою заподіяння істотної шкоди національному товаровиробнику.

З огляду на вищезазначене МКТМ було прийнято рішення застосувати антидемпінгові заходи на 5 років шляхом запровадження антидемпінгового мита на вказані товари за ставкою 50,09%.