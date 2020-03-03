Фонд гарантування продав активи банків на 269 мільйонів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб минулого тижня продав активи 12 банків на 269,20 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Протягом минулого тижня (24.02. – 28.02.2020) відбувся продаж активів 12 банків, що перебувають в управлінні фонду, на загальну суму 269,20 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Із них на суму 214,03 млн грн відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами та на суму 25,61 млн грн – з реалізації основних засобів банків.

Крім того, 29,51 млн грн отримано у результаті продажу дебіторської заборгованості перед банками, 0,05 млн грн – від продажу монет та банківських металів.

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Як повідомляв Укрінформ, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на минулому тижні планував продати активи банків, що перебувають в управлінні фонду, на 2,85 млрд грн.