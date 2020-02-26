Фонд гарантування завершив виплати вкладникам БГ Банку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив виплати гарантованих сум відшкодування вкладникам ПАТ «БГ Банк».

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"26 лютого 2020 року уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд гарантування) на ліквідацію ПАТ «БГ Банк» було подано документи державному Реєстратору юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань для державної реєстрації припинення банку як юридичної особи. Відповідно до частини сьомої статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Фонд гарантування завершує виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами у день подання документів для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про ліквідацію банку як юридичної особи", - йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим Фонд гарантування повідомляє про завершення 26 лютого 2020 року виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам БГ Банку.

Зазначається, що в межах виплати гарантованого відшкодування вкладники ПАТ «БГ Банк» отримали 270,85 млн грн, що становить 97,3% від загальної гарантованої суми.

Як повідомляв Укрінформ, у лютому 2015 року НБУ ухвалив рішення ліквідувати «БГ Банк».