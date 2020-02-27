Європейські профспілки очікують публічності від української трудової реформи

Місія Європейської конфедерації профспілок (ЄКП) - Пан'європейської регіональної ради Міжнародної конфедерації профспілок (ПЄРР) сподівається на публічний процес зміни трудового законодавства в Україні.

Про це в Укрінформі, підбиваючи підсумки роботи місії в Україні, заявив генеральний секретар ЄКП та ПЄРР Лука Вісентіні.

"Очевидно, існує проблема довіри між профспілками і урядом. І я відчуваю, що наша Місія спромоглася допомогти подолати цю проблему довіри. Ми маємо надію, що заяви і обіцянки, які нам дали представники української влади (щодо змін у трудовому законодавстві, - ред.), стануть публічними", - зазначив він.

Генеральний секретар ЄКП зазначив, що метою їх візиту став прояв солідарності з профспілками України щодо захисту гідних трудових прав українських працівників. Зокрема, щодо необхідності змін у законопроєкті №2708, яким пропонується запровадити нове трудове законодавство.

За словами Вісентіні, під час свого перебування в Україні члени місії мали робочі зустрічі з міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофієм Миловановим, міністром соціальної політики Юлією Соколовською, головами парламентських комітетів з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, а також - з питань європейської інтеграції. Також відбулися зустрічі в офісі уповноваженої Верховної Ради з прав людини, в представництвах Європейського Союзу та Міжнародної організації праці в Україні.

"Нам удалося не лише озвучити наші питання, занепокоєння і вимоги, але й домогтися певних зобов'язань, які дали у Верховній раді та в уряді. Деякі наші зустрічі пройшли у досить напруженій обстановці. Але врешті решт, вони визнали необхідність врахування зауважень до реформи трудового законодавства, яку планують здійснити в Україні", - підкреслив Вісентіні.

За його словами, вимоги до членів українського уряду та парламенту стосувалися трьох основних напрямків.

По-перше, йшлося про принципи економічного розвитку України та лібералізації ринку, та тих реформ, які намагається впроваджувати українська влада.

"Ми говорили про необхідність взяти до уваги модель сталого та інклюзивного розвитку, яким будуть користуватися всі члени українського суспільства. Також, ми порушували проблему низьких заробітних плат та їх несвоєчасної виплати. І також - відтоку мізків і робочих рук з України. Ці проблеми є нагальними, і їх має вирішувати український Уряд", - зазначив голова ЄКП та ПЄРР.

За його словами, зарплати в Україні є найнижчими у Європі. Вісентіні наголосив, що недостатньо декларувати кримінальну відповідальність за невиплату зарплат, треба зробити, аби держава брала на себе відповідальність за виплату зарплат.

Другим питанням, яке обговорювалося у ході зустрічей, за словами генсека ЄКП, стали питання приватизації.

"Ми хотіли попередити, що в процесі приватизації потрібно враховувати права та рівність усіх прошарків. І що права працівників мають бути захищені, дотримані принципи рівності та доступності робочих місць. Приватизація не має призвести до масової втрати робочих місць", - зазначив Вісентіні.

Також обговорювалося питання соціального діалогу при ухваленні важливих законопроєктів.

"Законопроєкт, яким пропонується ухвалити новий Трудовий кодекс, розроблявся без належної участі соціальних партнерів та залучення їх до розробки. Це є неприйнятним. Ми отримали обіцянку і зобов'язання, що ситуація зміниться. Наразі вже створена тристороння робоча група. І результати її напрацювань будуть повністю враховані при роботі над трудовим законодавством", - підкреслив Вісентіні.

Як повідомлялося, моніторингова місія Європейської конфедерації профспілок – Пан'європейської регіональної ради Міжнародної конфедерації профспілок на чолі з Генеральним секретарем Лукою Вісентіні перебувала в Україні 25-27 лютого 2020 року.

Раніше профспілкові організації США, Австрії, Швеції, Грузії, Білорусі, Молдови, Киргизстану, Кенії, Гани, Тунісу, Алюанії, Малайзії, Тпнзанії, Лівану та Сербії солідарно виступили проти законопроєктів №2708 "Про працю" та №2681 "Про профспілки".