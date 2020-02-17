Гончарук: Завдання уряду - створення +200 тисяч “білих” робочих місць цьогоріч

Створення цивілізованих умов роботи та легального працевлаштування громадян є одних із головних завдань для уряду.

Про це Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав у Telegram.

"Мета нашого уряду на 2020-й рік – це +200 тис. нових легальних робочих місць та скорочення пошуку роботи в середньому з 3,6 до 2 місяців. За 5 років - 1 мільйон робочих місць", - заявив Гончарук.

За його даними, нині кожен 5-й українець працює неофіційно. Найчастіше – у сільському господарстві, оптовій та роздрібній торгівлі, будівництві, транспорті та кур’єрській діяльності. “Ці працівники не захищені. Фактично вони безправні у відносинах з роботодавцем”, - заявив Гончарук.

Прем'єр-міністр зазначив, що легальний ринок праці – це не лише податки до бюджету, а передусім створення цивілізованих умов праці для людей, тому уряд вже здійснив кілька кроків, які дозволять виправити ситуацію.

"Перший етап - інформаційний. 600 інспекторів праці по всій Україні провели особисту роз’яснювальну роботу для понад 180 тис. роботодавців у сфері торгівлі, при цьому у понад 56 тис. випадках до візитів долучались Пенсійний фонд, Державна податкова служба, Державна служба зайнятості та органи місцевого самоврядування", - написав Гончарук.

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За його словами, лише за 2 тижні до ДПС надійшло понад 107 тис. повідомлень про укладення трудових договорів з 202 тис. працівниками. Загальна динаміка працевлаштування у сферах, де проводилась інформкампанія, зросла порівняно до січня 2019-го року на 25,8%, стверджує він.

Нині, додав глава уряду, триває другий етап. Це інспекційна кампанія з 10 по 21 лютого. Інспектори перевірятимуть роботодавців, що мають потенційно незадекларованих 4 і більше осіб.