Милованову призначили заступника
Укрінформ
Заступник міністра розвитку економіки торгівлі та сільського господарства України Сергій Глущенко на новій посаді відповідатиме за координацію діяльності в аграрній сфері економіки.
Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов у Facebook.
“Кабінет міністрів 26 лютого 2020 року призначив Сергія Глущенка на посаду заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. В Мінекономіки разом з Тарасом Висоцьким Сергій Глущенко відповідатиме за спрямування і координацію діяльності в напрямку агро”, - написав Милованов.
Він додав, що детальний перелік повноважень буде опублікований після затвердження Глущенка на посаді.