Милованову призначили заступника

Заступник міністра розвитку економіки торгівлі та сільського господарства України Сергій Глущенко на новій посаді відповідатиме за координацію діяльності в аграрній сфері економіки.

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов у Facebook.

“Кабінет міністрів 26 лютого 2020 року призначив Сергія Глущенка на посаду заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. В Мінекономіки разом з Тарасом Висоцьким Сергій Глущенко відповідатиме за спрямування і координацію діяльності в напрямку агро”, - написав Милованов.

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Він додав, що детальний перелік повноважень буде опублікований після затвердження Глущенка на посаді.