У НКРЕКП пояснили, чому Укргідроенерго не має доступу на ринок допоміжних послуг

ПрАТ "Укргідроенерго" не змогло стати постачальником допоміжних послуг на ринку електроенергії.

Про це в інтерв'ю порталу "Енергобізнес" повідомив голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Валерій Тарасюк.

«По "Укргідроенерго" основне питання - це його участь у ринку додаткових послуг. "Укргідроенерго" один з перших кандидатів на включення в цей ринок. Компанія вже подавала відповідну заявку, як і "ДТЕК Курахівська ТЕС". Але правила виявилися занадто суворі», - сказав Тарасюк.

Після цього, за його словами, НКРЕКП і НЕК "Укренерго" вирішили пом'якшити ці вимоги.

«Думаю, що в першому півріччі ця робота (по виходу "Укргідроенерго" на ринок допоміжних послуг - ред.) завершиться», - розповів Тарасюк.

Як повідомлялося, торік «Укренерго» тестувало 8 ГЕС, якими управляє «Укргідроенерго», і Курахівську ТЕС для участі в ринку допоміжних послуг.

У грудні 2019 року Курахівській ТЕС і лише одній з гідроелектростанцій, що входять в "Укргідроенерго" (Дніпровській ГЕС-1), були видані перші свідоцтва про відповідність вимогам до постачальників допоміжних послуг на ринку електроенергії.