Укренерго протестує постачальників електрики на ринок "допоміжних послуг"

ПрАТ "НЕК "Укренерго" розпочало випробування для перевірки технічної відповідності роботи обладнання ГЕС як потенційного постачальника допоміжних послуг вимогам Кодексу системи передачі.

Про це розповів директор з ринкових операцій НЕК «Укренерго» Микита Вишневський, пише пресслужба Укренерго.

«Початок випробувань – вагомий крок до повноцінної роботи останнього сегмента нової моделі ринку електроенергії – ринку допоміжних послуг, що сприятиме збільшенню обсягів наявних резервів потужності в енергосистемі, а значить – надійності її роботи», – зазначив Вишневський.

Сьогодні випробування розпочалися на Київській ГЕС. До середини грудня аналогічні тести пройдуть ще на 7 ГЕС ПрАТ «Укргідроенерго»: Кременчуцькій, Дніпровській ГЕС-1 та ГЕС-2, Середньодніпровській, Канівській, Каховській, Дністровській ГЕС.

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Зокрема, перевіряється робота обладнання на відповідність вимогам до автоматичних та ручних резервів відновлення частоти, а також до резервів заміщення, що визначені у кодексі. Після успішного проходження випробувань, ГЕС отримають свідоцтво про відповідність технічним вимогам до допоміжних послуг, встановлених кодексом.

В Укренерго пояснили, що перевірка відповідності є невід’ємною частиною роботи ринку допоміжних послуг, а сертифікація – необхідна умова допуску до аукціонів на допоміжні послуги. Також, відповідно до Правил ринку, це дозволить сертифікованим учасникам отримувати відповідну плату за надані послуги, а також встановлює високий рівень відповідальності постачальників за якість наданих послуг, що є критично важливим при забезпеченні балансу виробництва і споживання в енергосистемі.

Підготовка і проведення випробувань проводиться за підтримки USAID.