Укренерго протестує постачальників електрики на ринок "допоміжних послуг"
Про це розповів директор з ринкових операцій НЕК «Укренерго» Микита Вишневський, пише пресслужба Укренерго.
«Початок випробувань – вагомий крок до повноцінної роботи останнього сегмента нової моделі ринку електроенергії – ринку допоміжних послуг, що сприятиме збільшенню обсягів наявних резервів потужності в енергосистемі, а значить – надійності її роботи», – зазначив Вишневський.
Сьогодні випробування розпочалися на Київській ГЕС. До середини грудня аналогічні тести пройдуть ще на 7 ГЕС ПрАТ «Укргідроенерго»: Кременчуцькій, Дніпровській ГЕС-1 та ГЕС-2, Середньодніпровській, Канівській, Каховській, Дністровській ГЕС.
Зокрема, перевіряється робота обладнання на відповідність вимогам до автоматичних та ручних резервів відновлення частоти, а також до резервів заміщення, що визначені у кодексі. Після успішного проходження випробувань, ГЕС отримають свідоцтво про відповідність технічним вимогам до допоміжних послуг, встановлених кодексом.
В Укренерго пояснили, що перевірка відповідності є невід’ємною частиною роботи ринку допоміжних послуг, а сертифікація – необхідна умова допуску до аукціонів на допоміжні послуги. Також, відповідно до Правил ринку, це дозволить сертифікованим учасникам отримувати відповідну плату за надані послуги, а також встановлює високий рівень відповідальності постачальників за якість наданих послуг, що є критично важливим при забезпеченні балансу виробництва і споживання в енергосистемі.
Підготовка і проведення випробувань проводиться за підтримки USAID.