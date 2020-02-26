Укрпошта знову відправляє посилки до Китаю після двох тижнів перерви

Із 26 лютого, після 2 тижнів перерви, АТ "Укрпошта" відновило приймання всіх видів експортних відправлень до Китаю.

Про це у Facebook повідомив генеральний директор національного поштового оператора Ігорь Смілянський.

"Укрпошта відсьогодні після тижнів перерви знову почала надсилати відправлення до Китаю. Вдячний нашому міжнародному департаменту за hard work, а партнерам та посольству КНР в Україні - за допомогу", - написав він.

При цьому, як уточнюється на сайті Укрпошти, доставка відправлень до Китаю відновлюється із 26 лютого, приймаються усі види експортних відправлень.

"Нині жодних заборон із боку Національної пошти Китаю щодо прийому посилок немає", - зазначається в повідомленні.

Що стосується посилок із Китаю, то їх пересилання не припинялося.

"Імпортні відправлення з Китаю продовжують доставлятися до України. Національна пошта Китаю та інші логістичні партнери, що здійснюють доставку до України, не мають жодних заборон від ВООЗ та Всесвітнього поштового союзу на вивезення пошти з території Китаю. Через значне скорочення рейсів більшістю авіакомпаній терміни транзиту пошти до України можуть бути збільшені", - нагадали в Укрпошті.

Як повідомлялось, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) не вводила ніяких заборон для переміщення товарів через кордони і міжнародної торгівлі через спалах коронавірусу в Китаї. Жодних доказів, які б свідчили про ризик поширення коронавірусу через товари, наразі не зафіксовано.

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Відповідно до норм Всесвітнього поштового союзу та ВООЗ, в офіційних призначених поштових операторів - партнерів Укрпошти всі відправлення проходять сувору перевірку, рентген-огляд, заборонені чи небезпечні речі не приймаютья та не відправляють за кордон.

З 12 лютого 2020 року Укрпошта тимчасово призупинила приймання поштових відправлень до Китаю. А також попередила про можливе збільшення термінів транзиту поштової кореспонденції та посилок з Китаю через значне скорочення авіарейсів.