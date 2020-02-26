Робоча група з тютюну позитивно оцінила зміни порядку адміністрування акцизу

Робоча група щодо виконання положень Меморандуму про наміри для забезпечення стабільності на ринку тютюнових виробів позитивно оцінила зміни порядку адміністрування акцизу.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"25 лютого 2020 року відбулося друге засідання робочої групи щодо виконання положень Меморандуму про наміри для забезпечення стабільності на ринку тютюнових виробів та підтримки конкурентного середовища для всіх його учасників, укладеного між Кабінетом міністрів України та суб’єктами господарювання тютюнової промисловості", - йдеться в повідомленні.

Заступниця міністра Світлана Панаіотіді повідомила учасників робочої групи, що 11 лютого 2020 року на базі Служби безпеки України відбулася координаційна нарада з проблемних питань тютюнового ринку України. За результатами наради, у цілому підтримали ініціативу стосовно зміни порядку адміністрування 5% роздрібного акцизу на рівень виробників, як відображено у відповідних законопроєктах, а також створення спільних оперативних груп для виявлення контрабанди та опрацювання питання врегулювання в комерційних політиках виробників відносин із недобросовісними контрагентами.

Більшість учасників робочої групи позитивно оцінили підхід до зміни методології адміністрування 5% акцизного податку. Учасникам, які висловили окрему думку, було запропоновано надати обґрунтовані пропозиції щодо зміни методології адміністрування податку. Також домовились відпрацювати питання можливого адміністрування разом із Мінфіном.

Радник міністра Кабінету міністрів України Андрій Саварець зазначив, що наразі впроваджується система відстеження обігу алкогольних виробів, досвід якої буде використано для створення системи відстеження обігу тютюнових виробів.

На наступному засіданні робочої групи, зокрема, планується до обговорення: пропозиції щодо зміни методології адміністрування 5% податку з роздрібного продажу тютюновими виробами, спрямовану на збільшення податкових надходжень, а також заперечення стосовно введення таких змін, питання комерційних політик виробників тютюнових виробів у частині роботи з недобросовісними контрагентами (за участю представників Антимонопольного комітету України) та - пропозиції щодо системи відстеження переміщення тютюнових виробів (track and trace).

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський наклав вето на закон №1049 про торговельну націнку на тютюнові вироби.

Законопроект №1049 про введення єдиного рахунку для сплати податків і зборів Верховна Рада прийняла 4 жовтня. Тоді ж в законопроєкт було внесено поправку, суть якої зводиться до встановлення торгової націнки на сигарети для оптової та роздрібної торгівлі на рівні 7% і 13% від максимальної роздрібної ціни.

В "Укртютюн" заявили, що поправка може привести до подорожчання пачки сигарет на суму близько 7 грн.

У грудні минулого року уряд підписав з представниками тютюнової галузі меморандум щодо адміністрування податків, оптової торгівлі і боротьби з контрафактом. У меморандумі, зокрема, йдеться про наміри обговорення змін в методології адміністрування 5% податку з роздрібного продажу тютюновими виробами, розробку пропозицій щодо ліцензійних умов для здійснення оптової торгівлі тютюновими виробами, впровадження системи відстеження переміщення тютюнових виробів.

За словами топменеджерів індустрії, перші здобутки від стратегічної і конструктивної позиції сторін, можна буде спостерігати вже за рік. Йдеться про збільшення надходжень до бюджету і прогнозований розвиток тютюнової галузі.