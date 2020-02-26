Міцна гривня сприяла поліпшенню інфляційних очікувань - Данилишин

Зміцнення гривні сприяло зниженню імпортованої інфляції, поліпшенню інфляційних очікувань в Україні.

Про це написав голова Ради НБУ Богдан Данилишин у Facebook.

"Вплив ефекту перенесення укріплення гривні на споживчі ціни виявився значно сильнішим, ніж попередні оцінки Національного банку <...> Укріплення гривні сприяло зниженню імпортованої інфляції, поліпшенню інфляційних очікувань та досягненню раніше задекларованої цілі у 2019 році. Таким чином вперше за останні три роки було досягнуто кількісну ціль з приросту ІСЦ (індексу споживчих цін - ред.) на кінець року, що була передбачена Основними засадами грошово-кредитної політики на 2019 рік", - написав Данилишин.

Він зауважив, що, згідно з усіма офіційними макроекономічними прогнозами Національного банку в 2019 році, повернення інфляції до верхньої межі цільового діапазону прогнозувалось у першому кварталі 2020 року, а до середньострокової цілі 5% – наприкінці 2020 року. Проте фактичне повернення інфляції до цільового показника відбулось на чотири квартали раніше - у листопаді 2019 року.

"Це може бути пояснене недооцінкою Правлінням (НБУ - ред.) впливу ревальвації гривні на уповільнення інфляції та реалізацією кількох позитивних шоків (рекордний врожай зернових та олійних культур, суттєвий приплив боргового капіталу, падіння світових цін на енергоносії)", - зауважив Данилишин.

Як повідомляв Укрінформ, за словами голови Національного банку України Якова Смолія, у листопаді 2019 року інфляція стрімко уповільнилася, навіть швидше за очікування НБУ, - до 5,1% у річному вимірі. Таким чином було досягнуто середньострокової цілі у 5%, задекларованої у 2015 році.