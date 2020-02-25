Україні необхідно відновити довіру до фінансового сектора - посол ЄС

Україні після очищення банківського сектора необхідно відновити довіру до фінансового сектора.

Про це заявив голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас у виступі на "Форумі реформ: на шляху до Вільнюса", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Після очищення банківського сектора Україні тепер необхідно поновити довіру до фінансового сектора, зокрема через забезпечення незалежності НБУ і покращення корпоративного управління державними банками", - сказав Маасікас.

У цьому контексті дипломат додав, що платники податків мають отримати "якийсь плюс" від цього процесу і не переживати, що їхні гроші, врятовані в результаті очищення банківського сектора "будуть знову вкрадені або з ними відбуватимуться якісь зловживання".

Серед інших реформаторських кроків, які Україні ще належить зробити, Маасікас назвав реформування "Укрзалізниці" і річкового пароплавства. За його словами, важливою частиною цього процесу є приватизація державних компаній.

Насамкінець дипломат запевнив, що ЄС готовий і надалі сприяти розвитку економіки України і подальшій реалізації Угоди про асоціацію з ЄС.

Як повідомлялося, 25 лютого розпочав роботу “Форум реформ: на шляху до Вільнюса”, де провідні політики та експерти громадянського суспільства обговорять прогрес впровадження реформ за перші пів року діяльності уряду та парламенту, а також пріоритети реформ в Україні на 2020-2021 роки.